5 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 12:37 م

ارتفعت أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة وسجل عيار 21 قيمة 792 جنيه للجرام ، وسجل عيار 24 نحو 904 جنيه للجرام، وعيار 22 قيمة 829 جنيه، كما سجل عيار 18 قيمة 680 جنيه لجرام،

وسجل عيار 14 نحو 525 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6339 جنيه وسجلت الأونصة28.150 جنيه و تمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

وارتفعت أسعار الذهب بسبب مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رصدت مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1797.46 دولار للأونصة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1797.70 دولار.

ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشتري وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، هي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.