عبدالرحيم علي ينعى الإعلامية أسماء مصطفى

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 12:08 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، الإعلامية أسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى إثر صراع مع المرض.

وكتب النائب البرلماني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، مرفق بصورة الإعلامية أسماء مصطفى حبيب، مقدمة برنامج هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز، بصحبة أبنائها.

وكانت الصفحة الرسمية الإعلامية أسماء مصطفى حبيب، كتبت منذ أيام: "أسماء لا تزال فى المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلا الدعاء".