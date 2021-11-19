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الجمعة 19 نوفمبر 2021
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اقتصاد

الرسام الشاب عبدالله خروبة: مسابقة إبداع أمل جديد للشباب وشكرًا للرئيس

الرسام الشاب عبدالله
الرسام الشاب عبدالله خروبة
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توجه الرسام الشاب عبدالله خروبة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب رعايته لمسابقة "إبداع" التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة كل عام لاكتشاف المواهب بكافة المجالات وفي كل ربوع مصر.

وقال "خروبة" في تصريحات تليفزيونية، إن "إبداع" ساعدت في تحقيق حلمه وهدفه معربًا عن سعادته فوز لوحته بالمركز الرابع في الرسم واستعداده للمشاركة في الدورة المقبلة التي ستنظمها الوزارة.

ووجه الشاب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة قائلًا: "كنت فقدت الأمل ولولا مسابقة إبداع مكنشي حد عرف عني حاجة ولا عن".

وأكد الشاب، أن لوحته التي فازت في المسابقة هي لوحة فنية تروى معاناة مرض "الفصام" والتي تسجد معاناة هذا المرض اللين حيث تنقسم الشخصية إلى شخصيتين عكس بعضهما البعض، معربًا عن سعادته بإشادة اللجنة بلوحته الفنية.

وتابع: اللوحة تجسد هذا المرض عن طريق استخدام فن تجريدي تكعيبي فأخذت هذه اللوحة النمط الرومانسي فقد انقسمت إلى قسمين، توضح فيها مراحل العمر والحب لدي كل من الذكر والأنثى.

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مسابقة إبداع وزارة الشباب والرياضة مرض الفصام