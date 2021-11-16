وزير الاتصالات للنواب: إطلاق ٩٠ خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 07:01 م

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم بناء منظومة متكاملة لضمان نجاح عمليات التحول الرقمى وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية فى إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية؛ والتى أثمرت عن إطلاق أكثر من ٩٠ خدمة حتى الآن على منصة مصر الرقمية ومستهدف الوصول الى ١٠٠ خدمة مع نهاية العام الحالى.

وأوضح أنه تم مراعاة اتخاذ كافة المعايير لتقديم الخدمات الرقمية بشكل مؤمن ومن خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة الى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سداد نقدى لدى شركات السداد الالكتروني، وبطاقات الخصم والائتمان، ومحافظ المحمول، مشيرا إلى أنه تم إضافة خطوط ربط تبادلية من أجل استمرارية الخدمة، وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة، وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتورعمرو طلعت أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي؛ وبحضور احمد نشأت منصور وكيل اللجنة، و محمد يسري عبادة أمين سر اللجنة، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.