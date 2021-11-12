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الجمعة 12 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.. رحلة مصر للطيران المتجهة من الدمام إلي القاهرة تغادر السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم MS2688، أقلعت  من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهره، وذلك بعد انتهاء السلطات السعودية من كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة والتأكد من سلامتها. 

وأعلنت مصر للطيران، أن رحلة الشركة كانت في طريقها إلى مطار القاهرة وعادت مرة أخرى من الأجواء السعودية إلى مطار الدمام، بعد إبلاغ قائد الرحلة بأنه هناك تهديد أمني على متن الطائرة بوجود قنبلة.

وقالت مصر للطيران، في بيان رسمي، إن الرحلة هبطت بسلام في مطار المملكة، وبعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية على الطائرة تبين أنه بلاغ وتهديد كاذب، وتم التعامل مع الأزمة دون تأثر الركاب على متن الطائرة بالواقعة.

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مصر لطيران الدمام