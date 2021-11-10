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الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

رائد العزاوي: الحكومة العراقية جادة في معاقبة المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن حكومة الكاظمي جادة في متابعة ومعاقبة المجرمين المتورطين في محاولة اغتيال الكاظمي.

وأضاف أن من العبثية الحديث عن تورط إسرائيل أو أمريكا في اغتيال الكاظمي، مؤكدًا أن المجرم معروف ولديه سوابق، وهو المليشيات التابعة لإيران.

وكشف العزاوي، عن تفاصيل خاصة بمنفذي محاولة الاغتيال، قائلًا: "المنفذون هم ثلاث أشخاص من إحدى المحافظات الجنوبية وهم الآن متواجدون على الحدود مع إحدى دول جوار العراق".

وأضاف: "المحرض موجود الآن ويحاول أن يلملم نفسه ويبحث عن طوق نجاته في إيران"، مؤكدا أن "إيران سوف تكف يدها عن حماية من حاولوا اغتيال الكاظمي".

وتابع: "المجتمع العربي والدولي يستنكر هذه العمليات الإرهابية، لذلك ستتخلى إيران في لحظة عن مليشياتها، وستضحي بهم حتى لا تذهب إلى حافة الهاوية".

واختتم بالقول: "نحن الآن أمام مرحلة جديدة وهي انحسار المليشيات الإرهابية في إيران، ثم في العراق وسوريا".

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