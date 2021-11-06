جيهان حمدى تكتب: أسباب المشاكل الزوجية وطرق حلها

السبت 06/نوفمبر/2021 - 10:32 ص

لا يوجد زواج لا يمر بمشكلات حياتية يومية ومشاكل متوالية، فمصير العلاقات الزوجية يعتمد على طريقة الأزواج في التعامل مع بعضهم البعض أو طريقتهم في علاج المشكلات المتكررة سنعرض في هذا المقال أهم الأسباب للخلافات الزوجية وكيف نتعامل مع هذه الأسباب التي قد تعصف بحياتنا واستقرارنا الأسري.

ومن أهم الأسباب للمشاكل الأسرية

قله الاحترام: يقيم الزوجان في بيت واحد وهذا يدعو إلى ضرورة تقدير الآخر وعدم تجاوز الحدود أو محاولة تغيير أحد الطرفين للآخر بالقوه بالتأكيد اذا حاول الزوج تغيير الزوجة تعتبرها تدخلا في مساحتها الشخصية والرجل يحس أنه نوع من التقليل من رجولته، فلا تحاولي تغييره أو تغييرك حتى لا تبدأ سلسلة من المشكلات قد لا تنتهي.

الانعزال وعدم التواصل بين الزوجين: تختلف طبيعة الأزواج اختلافات كبيرة وعميقة ولكن يستطيعان حل هذه المشكلة عن طريق التواصل والحديث عن المشكلة عن طريق التواصل والحديث عن المشكلة في حين أن ازواجا آخرين مشكلاتهم اقل لكنهم يفتقرون الي التواصل ومن ثم يكون تأثير المشكله اكبر واعمق.

انطفاء الرغبة الجنسية عن الزوج او الزوجة او كليهما: من المهم أن يحافظ الازواج علي الحياة الجنسيه حتي تصبح العلاقة ممتعة ومتجددة لان انطفاء الرغبه سبب هام في حدوث المشكلات بينهما أو لايمكن أن يشعروا بالراحه النفسيه دون أن تتحقق راحتهم الجسدية.

الاعتماد الكلي في سعادة أحد الطرفين علي الآخر.. يجب أن يكون لكل منهما اهتماماته الخاصة ومصادر سعادته الأخري كي لا يظل منتظر شريكه طوال الوقت لإسعاده. افتقاد المشاعر والكلمات الرومانسية بين الازواج، الكلمات واللمسات الرومانسيه في العلاقه الزوجيه تصنع فارقا رهيبا وافتقادها يجعل المشكلات التافهة كبيرة في عيني شريكك.

الاعتماد علي التكنولوجيا في حياتنا اكثر من اللازم: يجلس الزوج مع زوجته مهتم بمواقع التواصل وتجلس الزوجه معه لتشاهد النليفزيون في الحقيقه علاقه كهذه لابد أن تكون المشكلات جزءا لا يتجزأ فيها بسبب ضعف التواصل.

الانانية بين الزوجين: بمعني أن يجعل أحدهما نفسه في المقدمه دائما قبل شريكة.

فقدان السيطرة علي الأعصاب من أحد الطرفين يجعل المشكله الصغيره تتفاقم وتصبح كبيره...أن تتحكم الحاله المزاجيه في التعامل والتوقعات، بمعني أن يتوقع كل طرف من الاخر حسب هواه، فمثلا الزوجه تتوقع أن يفاجئها زوجها بهديه محدده والزوج يتوقع أن تفاجئه زوجته بأحاسيس رومانسية يتخيلها التوقعات تجعل العلاقه سامة ولا يجب المباراة في التوقع أو توقع المزيد من الآخر.

طرق التغلب على الخلافات الزوجية

لكي تتغلب علي الخلافات الزوجية يجب أن تكون مرن ومنفتح لتجربة طرق مختلفة في التعامل مع بعضكم البعض وان كل واحد من الأزواج شخص يختلف في التفكير عن الاخرفي العادات والشخصية ضعي نفسك مكانه وايضا نفسه مكانك فبهذه الطريقه يمكنكم حل مشكلاتكما الزوجيه بهدوء واتزان.

انواع المشكلات الزوجيو وطرق حلها

لا بد من أن نستعرض بعض المشكلات الزوجية الشائعة التي يمكن أن تواجهينها مع زوجك وكيف يمكن التغلب عليها قبل فوات الاوان بين الازواج المشكلات الماليه.

يحدث خلافات بين الازواج بخصوص الفواتير والديون والاتفاق وتكون لهذه المشكلات اثر سلبي في العلاقه الزوجية فبالتالى الاتفاق المسبق والواضح بكل بنود الدخل والاتفاق من البداية سيوفر عليك المناقشات التي لا تنتهي عن الأموال في المنزل.

تربية الاطفال تتعلق هذه المشكله بتربيه الاطفال انتي وزوجك شخصيات مختلفه لكل منكما قناعاته الخاصه وطريقته في التربية وفي الغالب يكون متأثرا بالطريق التي تربي بها في منزله وهو صغير الاتفاق من البدايه علي بنود تربيه الطفل سيوفر عليكما كثير من الخلافات، فمثلا النوم والأكل والتمارين مسئولية المدرسة والمذاكرة مسووليه والده ومن ثم المسئول الأول هو من يأخذ القرار في النهاية حتي أن طلب المشورة من الطرف الآخر.

الاهتمامات المشتركة بين الزوجين: اذا لم يكن هناك اهتمامات مشتركة فلن يكون هناك وقت جيد وكاف بينكما وفي الغالب لا يعطي كل منكما حقه في وقت الآخر وهذا سبب كبير في المشكلات المهام المنزليه لايمكن لكل طرف القيام بكل المهام المنزلية في حين أن الطرف الآخر لا يشارك بأي شيء المساعدة مهمة في عدم الشعور بالتعاسة الاصدقاء تفشل العلاقات الزوجية بسبب وجود أصدقاء فاسدين يعملون علي تفكيكها وتسمم العلاقة.

وبالتالى فإن الحل المثالي للحياة الزوجية هو تغيير الطريقة التي تضايق أيا منكما وبعد ذلك يأتي دور الهدايا والكلمات اللطيفة حسب شخصية كلامهما كما يجب اعتراف كل طرف للعلاقه بالأسباب الحقيقية للخلاف والتواصل الجيد بينهما وتقويته الروابط بين الزوجين.