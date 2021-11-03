مباراة ليفربول واتليتكو مدريد.. بث مباشر اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 04:58 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد اتلتيكو مدريد اليوم على ملعب الانفيلد بمدينة ليفربول في إياب دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بقيادة الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط بينما أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد ٤ نقاط متساويا مع بورتو البرتغالي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد اتلتيكو مدريد

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويركز يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول على الإنتصار اليوم ضد أتلتيكو مدريد وحصد النقاط الثلاثة لضمان بطاقة التأهل لدور ال ١٦ مبكرا.

وكان ليفربول بقيادة محمد صلاح فاز على اتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة ٣_٢ وأحرز الملك المصري الهدف الثالث وهو ما يسعى لتكراره اليوم في مباراة العودة من أجل المنافسة على لقب هداف دوري الأبطال بعد اشتعال الصراع حيث يتصدر الترتيب نجم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفيسكي برصيد ٨ أهداف بينما صلاح في المركز الثالث متساويا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد ٥ أهداف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد أتلتيكو مدريد