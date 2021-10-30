السيطرة على حريق شقة سكنية بأطفيح.. ولا إصابات

السبت 30/أكتوبر/2021 - 01:38 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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