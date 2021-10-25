بالصور.. انطلاق أول حدث دولي للرياضات الشتوية.. تجربة مصر لهوكي الجليد 2021

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:37 ص

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبالشراكة مع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية (اينوك) والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورابطة الصداقة الكندية، انطلقت مساء يوم الأحد أول بطولة دولية لهوكي الجليد تقام فى مصر، لتدخل بذلك مصر عالم الرياضات الشتوية، حضر حفل افتتاح البطولة كل من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية وسفير كندا فى مصر لويس دوماس، ومسؤولين من وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، كما حضر الدكتور عبد الحميد العوا محافظ سابق المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وتقام البطولة (الودية) فى الفترة من ٢٤-٢٦ اكتوبر الجارى ويشارك بها عدد من الفرق الأوروبية والأمريكية وفريق هوكى الجليد مصر، كما سيشارك بالبطولة عدد من الأبطال الأوليمبيين من بينهم المتزلج المصرى الجنسية أحمد فايد والمتزلج المصرى الجنسية خالد الشبكشى. وفي إطار المساهمة الاجتماعية تستضيف البطولة فى اليوم الثانى من الحدث مجموعة شباب من حى الأسمرات ومن دار الموحدين للأيتام، ليتم تعريفهم على رياضة هوكي الجليد ومشاركتهم في التزحلق مع الفريق المصري وتقديم الهدايا لهم. ويشهد اليوم الثالث والأخير اختتام دورى المباريات الودية وتوزيع الميداليات على اللاعبين.