بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد " صلاح ضد رونالدو"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:39 ص

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد والتي تشهد مواجهة فردية بين إثنين من أعظم لاعبي العالم وهما المصري محمد صلاح نجم ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالد نجم مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 18 نقطة من حصيلة 8 مباريات وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي المتصدر والذي خاض 9 مباريات.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. بث مباشر

وتبدأ المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح يسعى لتقليص الفارق لنقطة واحدة مع تشيلسي المتصدر ومواصلة الصراع المبكر على لقب البريميرليج بالإضافة لمحاولة محمد صلاح التفوق على البرتغالي كرسيتيانو رونالدو حيث خاض الفرعون المصري عدد من المواجهات ضد كريستيانو رونالد بقمصان مختلفة سواء على مستوى المنتخب المصري والبرتغالي وكذلك بفمصان فرق روما وليفربول عندما كان يلعب كريستيانو رونالد لريال مدريد وخسر صلاح كل مواجهاته ضد النجم البرتغالي.

وفي السياق ذاته يسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لمواصلة العروض القوية التي يقدمها مع الريدز هذا الموسم سواء محليا أو قاريا ليتفوق اليوم في مباراة مانشستر يونايتد غريمه التقليدي معتمدا على الحالة الفنية التي يعيشها نجم خط هجومه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 7 أهداف من أجل مطاردة تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي.