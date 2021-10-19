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الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

طلائع الأسطول يهزم شباب المعمورة في القسم الثالث

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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واصل فريق طلائع الأسطول البحري لكرة القدم التألق والإنتصارات فقد نجح الفريق في أضافه ثلاث نقاط غالية لرصيده بعد فوزة الكبير علي فريق مركز شباب المعمورة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب طلائع الأسطول برأس التين بالإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الحادية عشر لدوري القسم الثالث لمجموعة الإسكندرية ، ليصل طلائع الأسطول إلي النقطة ال ١٢ من أربعة إنتصارات متتالية ليواصل الفريق تصدر مجموعته .

سجل ثنائية طلائع الأسطول في الشوط الثاني أحمد شعبان الشهير بالدكتور ومنير فزلك .


قدم فريق طلائع الأسطول عرضاً قوياً تحت قيادة مديرة الفني هشام حنفي الذي قرأ المباراة جيداً في الشوط الثاني حيث أجري تغييرات موفقه صنعت الفارق خاصه في الشوط الثاني ، جاءت المباراة جيدة المستوي قدم خلالها لاعبو  طلائع الأسطول عرضا قوياً وسنحت لهم أكثر من فرصة للتسجيل بخلاف الأهداف الثلاثة خاصه في الشوط الثاني .

 

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