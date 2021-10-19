كورونا في المغرب.. تسجيل 148 إصابة جديدة و17 حالة وفاة

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 12:28 ص

أعلنت وزارة الصحة في المغرب يوم الإثنين، تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، بينما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 980 حالة من هذا الفيروس التاجي وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت وزارة الصحة المغربية في بيانها اليومي لمتابعة أخر مستجدات فيروس كورونا، ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا لتصل إلى 942.280، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 14561 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي المتماثلين للشفاء 921.000 حالة شفاء وتلك الاحصاءات منذ بداية جائحة فيروس كورونا.