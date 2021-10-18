الأحوال المدنية تطلق خدمات الإصدار الفوري للبطاقات بـ5 مدن جديدة

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 03:00 م

أعلنت الأحوال المدنية اليوم، أنه تم تعميم خدمات الخط الساخن 15340 بخمس مدن بمحافظات مختلفة بالاضافة الى القاهرة الكبرى، وهذه المدن هى مدينة بنها بمحافظة القليوبية و مدينة المنصورية بالدقهلية ومدينة أسيوط بمحافظة أسيوط ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ومدينة الاسكندرية بمحافظة الاسكندرية وذلك فى إطار توسعة نطاق تطبيق الخدمات الأكثر إنجازًا بقطاع الأحوال المدنية للسادة المواطنين، وتمهيدًا لتعميمها بشكل كامل تباعًا على تلك المحافظات بالاضافة إلى محافظات أخرى.

ويعتبر الخط الساخن 15340، الأكثر إنجازًا لتحقيق خدمات المواطنين فيسهل عليهم الحصول على خدمة إصدار بطاقة الرقم القومى ووثاق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة من خلال الاتصال بالرقم 15340 وطلب الخدمة وسيقوم مندوب من مصلحة الاحوال المدنية بالتوجه الى طالب الخدمة فى منزله وسيتم تسليمه بطاقة الرقم القومى أو إحدى المصدرات السابق ذكرها له بالمنزل فى نفس اليوم.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى الاستمرار برفع كفاءة الخدمات والتسهيل على المواطنين بكافة السبل لتقديم خدمات القطاع لمواكبة تطبيق خطة الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا فى عملية تسهيل تقديم الخدمات.