خبير اقتصادي: صناعة السينما تعزز تحقيق الاستدامة المجتمعية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:54 م

أطلقت الأمم المتحدة مفهوم الأستدامة وجعلتة أحد المباددئ الرئيسية لاستمرار التنمية في المجتمعات ، ومن ثم يتطلب تحقيقها مشاركة القطاع الخاصة، في خلق قيمة طويلة الأجل في مختلف الأعمال مع الأخذ في الاعتبار الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، والفن من خلال صناع السينما التى تسهم في تطبيق مفهوم الاستدامة وتنمية الوعي المجتمعي بأهميته.

وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة احدى شركات القطاع الخاص العالمية في مصر ، ان المبادرات التي تقوم بها الشركات والحكومات وحدها لا تكفي من أجل خلق تغيير في ثقافات المجتمع، لكن هناك دور هام تلعبه صناعة السينما في رفع مستوى وعي المجتمع ودعوته للمشاركة في تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة

أضاف في تصريحات اليوم أن هناك فرصة كبيرة للقيام بدور محوري ورائد في تحول النظام الغذائي في الدول والأسواق التي نعمل بها وجعلها أكثر استدامة من خلال تبني استراتيجيتنا العالمية «الفوز الهادف» “.

أعلن شلباية عن إطلاق استراتيجية عالمية جديدة والتي سيتم تطبيقها في جميع الأسواق التي تعمل بها بما فيهم مصر، وتشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية وهي الزراعة الإيجابية، وسلسلة القيمة الإيجابية والخيارات الإيجابية، بهدف تطبيق الاستدامة في كل جوانب استثماراتها بدءً من مكونات المنتجات وطريقة تصنيعها وبيعها، بالإضافة إلى المبادرات التي تساهم في ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع والبيئة.

وقال: "لقد قمنا بإطلاق العديد من المبادرات التي تتناول محاور ثلاثة، ولعل الزراعة الإيجابية هي محور رئيسي في الإستراتيجية الإيجابية وذلك لأنها تساهم في نشر الممارسات الزراعية المستدامة عبر برنامج 'عايشين بخيرها' الذي يساهم في تمكين المرأة في مجال الزراعة وبروتوكول تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي ‘USAID’ الذي يهدف إلى نشر وتبني الممارسات الزراعية الصحيحة بين صغار المزارعين المصريين".

شلباية

تأتي الدورة الخامسة للمهرجان بالتركيز على مفهوم الاستدامة ، حيث تم الإعلان عن أول جائزة مخصصة للأفلام التي تساهم في رفع الوعي حول القضايا البيئية والحياة البرية وتطبيق مفهوم الاستدامة وهي جائزه النجمه الخضراء Green Star Award والمقدمه بالشراكة مع منصه" دور لبكرة".

جاء ذلك حلال جلسة بعنوان "سد فجوة الاستدامة القيادة في وقت الأزمات" والتي حضرها كل من محمد شلباية -والمهندس عمر الحمامصي -والفنانة تارا عماد –سفيرة منصة دوَّر لبكرة ونورشك فوزي -رائدة الأعمال، وانجيلا زيلتنر، خبيرة في علم البيولوجي، واداراتها مريم فرج .