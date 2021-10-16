نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت:
وإلى نص النشرة:
القاضي:طفرةكبيرة في صادرات التمور السنوات القادمة مع بدء انتاج الأصناف الجديدة
https://www.albawabhnews.com/4450390
جامع: أكثر من 80 ألف شخص زاروا الجناح المصرى بإكسبو 2020 بدبى
https://www.albawabhnews.com/4450390
وزيرة التخطيط: مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة
https://www.albawabhnews.com/445035
استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت
https://www.albawabhnews.com/4450277