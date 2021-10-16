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السبت 16 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

نشرة
نشرة
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت:

وإلى نص النشرة: 

القاضي:طفرةكبيرة في صادرات التمور السنوات القادمة مع بدء انتاج الأصناف الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4450390

 

جامع: أكثر من 80 ألف شخص زاروا الجناح المصرى بإكسبو 2020 بدبى

https://www.albawabhnews.com/4450390

 

وزيرة التخطيط: مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة

https://www.albawabhnews.com/445035

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت

https://www.albawabhnews.com/4450277

التخطيط أسعار الذهب الاقتصاد منتصف اليوم السبت لبوابة نيوز