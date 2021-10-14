اليوم.. الجنايات تصدر الحكم علي متحرش الطالبية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:25 ص

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، الحكم علي متحرش الطالبية .

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قررت حبس ترزى متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار ببولاق الدكرور ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في البلاغ الذي يحمل رقم 1201 لسنة 2021 قسم شرطة بولاق الدكرور.

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال الطفلة التى تبلغ من العمر 11 عاما المجنى عليها وقالت: إن المتهم فاجأها أمام منزلها بأنه يريد الصعود لأحد أصدقائه داخل العقار وطلب منها أن تدله على الشقة الخاصة بصديقه بذات العقار الذي تقطن به.

وأضافت الطفلة، أنه حينما دخل إلى العقار عرض عليها الذهاب معه لشراء بعض الحلوى لكنها رفضت، وحينها بدأ المتهم في لمس بعض مناطق جسدها وتملك منها عنوة عنها لكن الطفلة ظلت تقاومه بالضرب حتى أفلتت من بين يديه.

كما استمعت جهات التحقيقات لأقوال والد الطفلة والذي قال إن ابنته أخبرته بعد عودتها للمنزل، بأن أحد الأشخاص التقاها وأخبرها أنه يريد الصعود لأحد أصدقائه بالأعلى وعلى اثر ذلك سمحت له ابنتى بالصعود معها وانتهز المتهم ذلك وتحرش بها وواجهت جهات التحقيق الطفلة بالمتهم وتعرفت عليه.

وأنكر الترزى المتهم بالتحرش بالطفلة "نورا" جميع الاتهامات الموجهة اليه بالتحرش بالطفلة، وقال إنه حاول حمايتها من كلب كان يتتبعها "كنت بحميها من الكلاب"، وأنه تتبعها للاطمئنان أنها دخلت إلى منزلها بأمان، قائلا؛ "بحبها زى بنتي".

كانت البداية بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الاشخاص يتهم شخصا بالتحرش لطفلتها داخل العقار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مصطفى. ط"، يبلغ من العمر 47 عاما، ومتزوج ولديه 3 أبناء، وعمل في أكثر من مهنة منها "شيف" في مطعم، وترزي حريمي ومقيم منذ فترة قريبة بمساكن كفر طهرمس بمنطقة بولاق الدكرور يعمل "ترزي حريمي" واستغل أن الطفلة بمفردها في منزلها، فأقنعها بالصعود معه وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.