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الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. 1766 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2028115 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22655، فيما تم تسجيل 3245 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1955288 حالة.

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