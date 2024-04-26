تصريح مثير من مدرب بايرن ميونخ بشأن مواجهة ريال مدريد

تحدث توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن مواجهة ريال مدريد الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، غدًا السبت، نظيره آينتراخت فرانكفورت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

وخرج توخيل بتصريح مفاجئ حول مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فرانكفورت، مؤكدًا أن موقعة ذهاب قبل النهائي من كأس ذات الأذنين تشغل تفكيره.

وشدد توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، على أهمية التركيز التام خلال الـ11 يومًا القادمة، مشيرًا إلى هدفين رئيسيين للفريق البافاري، أولهما جمع النقاط في الدوري الألماني وضمان التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل: «نسعى جاهدين لتجنب أي عوامل تشتيت قد تؤثر على مسيرتنا نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا. تركيزنا منصب بشكل كامل على تحقيق هدفنا».

وأضاف: «لا يخفى على أحد أن مباراة ريال مدريد حاضرة في أذهان الجميع، لكننا ندرك تمامًا أهمية التركيز على مواجهة فرانكفورت قبل التفكير في أي شيء آخر».

وتابع توخيل: «حتى عندما أتناول قهوتي في الصباح، لا أحد يتمنى لي حظًا سعيدًا غدًا، بل الجميع يتحدث عن حظ سعيد يوم الثلاثاء، هذا يدل على حجم الحدث وأهميته».

وتطرق مدرب البايرن في حديثه إلى الإصابات، قائلًا: «نواجه اختبارًا صعبًا أمام فرانكفورت، إما أن نشتت ونخسر أو نجد حلولًا وننتصر».

وأردف صاحب الـ50 عامًا: «سأضع سدادات أذني لأدرس هذا الاختبار بدقة وأتخذ القرارات الصائبة».

وأشار توماس توخيل، إلى أنه يؤمن بقدرات فريقه وإصراره على تحقيق النجاح على جميع الأصعدة، مع التركيز على كل مباراة على حدة دون تشتت.

ويواجه بايرن ميونخ، نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 66 نقطة، بفارق 14 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر، الذي حسم لقب البوندسليجا رسميًا منذ الجولة قبل الماضية، بينما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس وفي رصيده 45 نقطة.