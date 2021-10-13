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الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

10 جنيهات.. قفزة في أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الذهب اليوم
الذهب اليوم
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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في السوق المحلي بمقدار 8 جنيهات لتصل قيمة الارتفاع منذ التعاملات الصباحية 10 جنيهات .
وصعد سعر جرام عيار 21  ليسجل  780.5 جنيه مقابل 772 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وبلغ  سعر عيار 18  نحو 669 جنيهًا، وسجل سعر عيار 24 نحو 892 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيهًا.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.83%، ووصل سعر الأوقية إلى 1792.4 دولار في الساعة 4:54 عصرًا بتوقيت القاهرة.
تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

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