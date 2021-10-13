بدء أعمال المؤتمر الدولي السادس للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 09:04 ص

بدات اليوم فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السادس للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية والذي تنظمه الأكاديمية العربية بالتعاون مع الجامعة اليابانية الماليزية UTM والذي يقام خلال الفترة من 12 الى14 أكتوبر 2021.

وياتي ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد ولد أعمر مدير عام منظمة الألكسو والدكتور خالد شحاته عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية بالقاهرة والحضور من الأكاديميين والشخصيات العامة والإعلامية.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بجميع الضيوف والحضور وأوضح أن المؤتمر الدولي السادس للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية هو نتاج مذكرة التفاهم الذي تم توقيعها مع جامعة التكنولوجيا بماليزيا حيث تعتبر مذكرة التفاهم من أبرز وأنجح أوجه التعاون لأن نتائجها ملموسة على أرض الواقع وهذا ما تسعى إليه الأكاديمية جاهدة من أجل طلابها.

كما اوضح أن الأكاديمية لديها صرح عظيم في مجال الذكاء الاصطناعي بفرع العلمين ودعا الحضور بالتوجه لكلية الذكاء الاصطناعي بالعلمين لمشاهدة التطور التكنولوجي التي وصلت له الأكاديمية في علوم التكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية.

وأبدي رئيس الأكاديمية أعجابه بطلابها المتفوقين في كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي والذي أبهر ثلاثة من طلابها الجميع بالحصول علي ميداليات في بطولة طوكيو 2020.

وشكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بداية كلمته الأكاديمية العربية علي دعوته والدكتور إسماعيل عبدالغفار والحضور وما وصلت له الأكاديمية في مجال البحث العلمي والذكاء الاصطناعي حيث ذكره المؤتمر عندما كان باحثًا في مجال هندسة الميكانيكا بجامعة القاهرة

وشدد علي ضرورة إهتمام الطلاب بالبحث العلمي وأن دفعة أبنائنا من الطلاب أثناء جاحة كورونا سوف تكون دفعة متميزة ولكن علي الجميع الوقوف بجانبهم ومساعدتهم

وفى ختام الجلسة الافتتاحية قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بتقديم درع الأكاديمية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تقديرًا لتشريفه للأكاديمية كما قدم درع الأكاديمية للدكتورة لبني عبدالعظيم شريف نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب تقديرًا لمجهودها ودورها التعليمي داخل الأكاديمية