محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الصحة الليبي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:25 ص

استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية الدكتور علي الزناتي وزير الصحة الليبي والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وذلك لزيارة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية ، للاطلاع على نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وخلال الزيارة استمع الوزير و الوفد المرافق له إلى شرح وافِ عن أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ومميزاتها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وتخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وتكفل الدولة باشتراكات علاج غيرالقادرين، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وتأهيلها للحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا طبقًا لمعايير GAHAR2021، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة، والدكتور قطب السيد مدير إدارة المجمع الطبي، ولفيف من القيادات الصحية بالبلدين.

ووجه الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، التحية نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للدكتور علي الزناتي وزير الصحة الليبي.

وخلال كلمته أكد الدكتور أحمد السبكي، تقديم كل سبل الدعم لأشقاء الوطن بدولة ليبيا، مؤكدا فخره بما حققته مصر في مجال التغطية الطبية الشاملة وهي الحمل الثقيل الذي اتخذته القيادة السياسية بمصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عاتقها، مؤكدا تنظيم عدة زيارات إلى محافظات، و التي تعمل بنظام التأمين الصحي الشامل، لمتابعة ما يتم إنجازه في هذا الشأن.

من جهته، قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية:" نفتخر كمصريين بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل، في مجال القطاع الطبي بمصر، مؤكدا خلال استقباله وزير الصحة بدولة ليبيا، تقديم كل أوجه الدعم للشعب الليبي الشقيق.

وخلال كلمته، قال وزير الصحة الليبي، إن مصر هي الأخت الشقيقة الكبرى لدولة ليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن، مشيرا إلى أن الخبرة والعلم دائما ما يأتيان من مصر".

كما وجه وزير الصحة الليبي التحية لمصر وقيادتها السياسية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر.

واختتم مؤكدا أن النظام الصحي الليبي يحتاج إلى التقويم والدعم والمساعدة بعد ما شهدته ليبيا خلال السنوات الأخيرة السابقة.