الجنايات تتسلم قيد وفاة متهم بكتائب حلوان

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:33 م

تستكمل محكمه الجنايات المنعقده بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطره محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

أثبتت المحكمة حضور المتهمين ع، وتسلمت من النيابة العامة كتاب قيد وفاة أحمد صابر محمود بتاريخ 12 يوليو 2021، كما تسلمت محضر أحوال قسم شرطة حلوان والمثبت به تنفيذا لأمر الضبط والإحضار للمدعو ماهر حربي السيد وآخرين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان.

وقدمت النيابة العامة، محضر أحوال قسم شرطة حلوان ومثبت به أنه نفاذا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار حازم محمود محمد محمد المقيم عزبة الوالدة فقد تم ضبطه وتبين انه مواليد 1983 عامل مقيم عزبة الوالدة حلوان، وأقر أنه المعني بالضبط والإحضار

واسندت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعه ارهابيه لتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى