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الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. 567 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الأردن اليوم 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 832399 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 807994 حالة شفاء بعد تسجيل 987 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10802 حالة.
 

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