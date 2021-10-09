اكتشاف مخلوق طوله 20 مترا فى البحر الأحمر

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:14 م

عن طريق الصدفة نجح فريق يضم علماء الأحياء البحرية وصحفيين وصناع الأفلام فى اكتشاف مخلوق ضخم طوله حوالى 9 أمتار.. ويصل إلى 20 مترًا فى بعض الأحيان.

وبحسب "سكاى نيوز"، شرع الفريق عام 2020، في مهمة لاستكشاف أعماق البحر الأحمر حيث كان يحقق في حطام سفينة "بيلا"، التي غرقت في نوفمبر 2011، قبل أن يعثروا على حبار عملاق.

ويتوفر هذا الحبار العملاق النادر على زعانف قصيرة وعريضة، تشبه شكل رأس السهم.. ويمكن أن يصل طوله في بعض الأحيان إلى 20 مترا.

وبعد أبحاث وتحقيقات، اكتشف الفريق، في سبتمبر 2021، أن المخلوق، الذي تم العثور عليه هو "الشكل العملاق" للحبار الطائر البنفسجي.

وعلق "ماتي رودريغ"، رئيس برنامج العلوم في فريق "OceanX" قائلا: "لن أنسى أبدا ما حدث.. بينما كنا نحقق في حطام السفينة، ظهر هذا المخلوق الضخم".