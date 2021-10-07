منتخب إسبانيا يهزم إيطاليا ويتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:05 ص

تأهل منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس انريكي إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على نظيره الإيطالي بطل يورو 2020، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو، في نصف نهائي البطولة.

وسيواجه منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، مع الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا والتي تقام غدا الخميس.

سجل اللاعب الشاب فيران توريس ثنائية الماتادور إسباني في الدقيقتين 17 و 45 بينما أحرز لورينزو بيليجريني هدف الازوري في الدقيقة 83.

وتعرض ليوناردو بونوتشي قائد منتخب إيطاليا للطرد في الدقيقة 42، وذلك بعد الحصول على انذارين، ليكمل منتخب الأزوري اللقاء بـ10 لاعبين.

يذكر ان منتخب البرتغال يحمل لقب النسخة الأولى من البطولة والتي فاز بها عام 2019.