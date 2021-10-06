كورونا في الأردن.. 1068 إصابة جديدة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:33 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 828572 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 804784 حالة شفاء بعد تسجيل 1028 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10762 حالة.