غرفة الغوص: بدء تلقي طلبات المشاركة بمبادرة "جرين فينز" البيئية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:03 م

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بدء تلقي طلبات المراكز التابعة لها، للاشتراك بمبادرة "جرين فينز"، وهي مبادرة بيئية تمكن المراكز الأعضاء المشاركين على النهوض بالقطاع والحفاظ على البيئة البحرية وتعد قيمة مضافة وعامل جذب للأعضاء المشاركين فيها.

وقالت الغرفة، في بيان لها، اليوم الأربعاء: "لقد تأثرت جهودنا في نشر المبادرة على أوسع نطاق بسبب تأثر القطاع بجائحة كوفيد 19، ولكننا نعاود بقوة لتكثيف جهودنا لمساعدة جميع المراكز الأعضاء لكي تعمل بمعايير صديقة للبيئة، ومن أجل دعم واعتماد مراكز الغوص والسنوركل التي تسعى للعمل بمعايير صديقة للبيئة، يجب على الأعضاء اجتياز مجموعة من المعايير التقييمية لكي يتمكنوا من الحصول على شهادة جرين فينز واعتمادهم كأعضاء نشطين في المبادرة".

وأكدت أنه خلال التقييم يحصل المركز على درجة تتراوح بين صفر و330، وذلك بناء على مدى تأثير مركز الغوص أو السنوركل على البيئة، و"صفر" يمثل عدم وجود مخاطر على البيئة البحرية ولكي تصبح المنشأة عضوا معتمد في المبادرة يجب أن يحصل المركز على تقييم لا يزيد عن 150 درجة من مجموع 330 درجة.

وفيما يخص المراكز التي لن تتمكن من اجتياز مجموع الدرجات المطلوب، فسوف تقوم بإعادة التقييمات بعد تلقي التدريب اللازم وتقديم تقييم يشمل ثلاث محاور بحاجة للتحسن من قبل فريق جرين فينز، ويتم إجراء التقييم مرة سنويا للأعضاء لمتابعة تقدم وإنجازات المراكز المشاركة لكي نتمكن من التغلب على التحديات التي نواجهها.

وقدم مشروع "تعميم التنوع البيولوجي في قطاع السياحة" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP دعما جزئيا لمبادرة جرين فينز في مصر لباقي العام، عن طريق مساعدة أول 25 مركزا سيقومون بالتسجيل للانضمام إلى المبادرة للعمل على الحد من تأثيرهم البيئي على البحر الأحمر.

واعتبارا من بداية شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر 2021، سيحصل أول 25 مركز يتقدم بالطلب للمشاركة في المبادرة على 50% خصم على تكلفة التقييمات التي يقوم بها فريق جرين فينز منها خصم على التقييم الأول بنسبة 30% ليصبح مقابل 115 يورو، وفي حالة استيفاء المركز الحد الأدنى من الدرجات في التقييم الأول سيحصل المركز على 20% خصم على القيمة المتبقية، إعادة ما يوازي 33 يورو للمركز أو خصم هذه القيمة من رسوم التقييم الخاصة بالسنة التالية.

وفي حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من الدرجات وسيتم إعادة التقييم فسيتم خصم 20% من التقييم الثاني وهو ما يعادل 132 يورو.