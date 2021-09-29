حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية بأسيوط

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:37 م

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (4 عناصر إجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، على النحو التالى:

ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية).

ضبط (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية – خزينة) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .

ضبط (بندقية آلية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .

ضبط (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط باقى المتهمين.

