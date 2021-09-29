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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية بأسيوط

المضبوطات
المضبوطات
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 تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (4 عناصر إجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة . 
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، على النحو التالى:
ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية). 
 ضبط (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية – خزينة) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .

ضبط (بندقية آلية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .
 ضبط (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط باقى المتهمين.
 

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