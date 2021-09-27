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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزيرة الثقافة تكرم 10 رموز فنية في المهرجان القومي للمسرح

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ١٠ رموز فنية من الذين أثروا الحركة المسرحية بإبداعاتهم وهم: الفنانة إلهام شاهين، والمخرج إميل جرجس، والكاتب المسرحي بهيج إسماعيل، والناقدة آمال بكير، وتسلم درع التكريم عنها الكاتب محمد بهجت، والفنان فاروق فلوكس، الذي دعى الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الزملاء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام، والذي قدم الاعتذار لوالده "توفيق" مستخدما اسمه الفني "فاروق فلوكس" بدلا من فاروق توفيق، والفنان أشرف عبد الغفور، واسم الفنان الراحل عبد الله غيث، وتسلم عنه درع التكريم نجله الحسيني عبدالله غيث، والفنان سامى مغاوى، والذي أهدى قيمتها المعنوية لكل من وقفوا بجواري من بينهم: "أحمد زكي، نبيل الألفى، سمير العصفوري، محسن حلمي، عصام السيد".

 بالإضافة إلى تكريم خاص لاسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واسم الفنان الراحل سمير غانم، وتسلما درع التكريم عنهما الفنانة دُنيا سمير غانم.. جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، والمنعقدة الآن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان اسماعيل مختار، مدير المهرجان، ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان فاروق فلوكس، والفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي ولفيف من الفنانين والنقاد المسرحيين، وقدمة الحفل الفنانة سهر الصايغ.

 يذكر أن الدورة الرابعة عشر، يشارك بها ٣٣ عرضا مسرحيا من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة وتقام على مسارح القاهرة وهي: الجمهورية، والطليعة، والقاهرة للعرائس، والسلام، ومتروبول، وقاعة صلاح جاهين بالبالون، ومركز الهناجر للفنون، والإبداع الفني، وأوبرا ملك، وأكاديمية الفنون، والعائم، والفلكي بالجامعة الأمريكية، مركز الجيزة الثقافي، والنهار، والهوسابير، ومسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة. وتحمل هذه الدورة شعار "الكاتب المسرحي المصري" وتستمر فعالياتها حتى ٩ أكتوبر المقبل.

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