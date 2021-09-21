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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

السبت المقبل.. انطلاق فعاليات مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب YSR

مؤتمر المسئولية المجتمعية
مؤتمر "المسئولية المجتمعية للشباب"
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ينطلق مؤتمر "المسئولية المجتمعية للشباب YSR" في دورته الثانية، وذلك يوم السبت المقبل، بمنطقة الصوت والضوء بسفح أهرامات الجيزة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب في كل المجالات وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة وقيادة ملهمة، 

وتقام الدورة الثانية للمؤتمر برعاية وحضور كل من وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الهجرة، ووزارة التخطيط ، وبحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالإضافة إلى لفيف من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمبادرات الشباب لخدمة ودعم المشروعات.

ويتحدث المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة عن الخطط المستقبلية لتمكين الشباب، حيث تعني عناية فائقة بدعم ورعاية الشباب، كما أنه ستتم استضافة النماذج الشبابية ورواد الأعمال من الشباب والشخصيات المؤثرة من مصر، والدول العربية.

وفى ضوء دعم وتمكين الشباب تلعب الشركات الكبيرة والرائدة فى جميع المجالات دوراً كبيراً لرعاية مؤتمر المسؤلية المجتمعية للشباب YSR، كما يشارك فى المؤتمر أكثر من ثلاثين متحدث من دول الخليج العربي، وجمهورية مصر العربية ومتحدثين دوليين من صفوة رجال الأعمال البارزين، كما يتحدث الدكتور رامى خضير خبير التسويق الدولى فى كثير من الموضوعات التى تشغل الشباب، و سيدات الأعمال المشاركات فى المؤتمر لنقل خبراتهن وتجاربهن وقصص نجاحهن للحاضرين من الشباب الواعى المتميز، إلى جانب نرمين شهاب مدير التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى، والدكتورة شيرين زقلمة الرئيس التنفيذي رادا للعلاقات العامة.

وتقديراً لمشاركات الشباب في المجتمع تشارك أسما رؤوف صاحبة مبادرة مصر أحلى بجانب مذيع الشارع أحمد رأفت والممثل الصاعد طارق صبرى.

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