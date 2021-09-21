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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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اقتصاد

رئيس حماية المنافسة ناعيا المشير طنطاوي: تحمل المسئولية بإخلاص وأمانة

المشير - محمد حسين
المشير - محمد حسين طنطاوي
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نعى الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المشير محمد حسين طنطاوي -القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية فجر اليوم.

وقال ممتاز، إن المشير حسين طنطاوي أحد أبطالِ حَربِ أكتوبَر المجيدة، وصاحبِ السِّجل الحافلِ من البطولات، وأحد صَانِعي التَّاريخِ المصريِّ الحديث، والذي تَحمَّل مسئوليةَ إدارةِ البلادِ بإخلاصٍ وأمانةٍ في فترةٍ شديدةُ الدِّقةِ والتَّعقِيدِ وعَبَرَ بِهَا لِبرِّ الأمان، وستظلُّ إنجازَاتُهُ وموَاقِفُهُ مَحْفُورةً في سجلِّ التَّاريخِ وفي قُلُوبِ وَوِجْدَانِ المصريين.

ودعا اللهَ عزَّ وجلَّ أنْ يَتغمَّدهُ بواسعِ رَحْمَتهِ ومَغْفِرَتهِ، وأنْ يُسكنهُ فَسِيحَ جنَّاتِهِ، ويُلْهِمُنَا جَمِيعًا وَذَويِّهِ وَمُحبِّيهِ الصبرَ والسلوَانَ.

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