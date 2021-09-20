اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 20 سبتمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
وزير السياحة الإندونيسي: مصر الشريك الأقرب ونتطلع لمزيد من التعاون
https://www.albawabhnews.com/4434241
68.4 % من مساهمي القابضة المصرية الكويتية حولوا عملة التداول إلى الجنيه
https://www.albawabhnews.com/4434040
إدراج الشركات العائلية في البورصة.. خبراء: ستزيد من معدل التداول اليومي بالبورصة
https://www.albawabhnews.com/4434229
خبير أسواق المال: الإعفاء الضريبي يجذب الشركات للقيد في البورصة
https://www.albawabhnews.com/4434167
التموين : 30 % تخفيضات على السلع بـ"أهلا مدارس"
https://www.albawabhnews.com/4434119
تجار السيارات: اختفاء بعض الأنواع من السوق المصرية بنهاية 2021
https://www.albawabhnews.com/4434089