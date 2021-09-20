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الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 20 سبتمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

وزير السياحة الإندونيسي: مصر الشريك الأقرب ونتطلع لمزيد من التعاون

https://www.albawabhnews.com/4434241

68.4 % من مساهمي القابضة المصرية الكويتية حولوا عملة التداول إلى الجنيه

https://www.albawabhnews.com/4434040

إدراج الشركات العائلية في البورصة.. خبراء: ستزيد من معدل التداول اليومي بالبورصة

https://www.albawabhnews.com/4434229

خبير أسواق المال: الإعفاء الضريبي يجذب الشركات للقيد في البورصة

https://www.albawabhnews.com/4434167

التموين : 30 % تخفيضات على السلع بـ"أهلا مدارس"

https://www.albawabhnews.com/4434119

تجار السيارات: اختفاء بعض الأنواع من السوق المصرية بنهاية 2021

https://www.albawabhnews.com/4434089

توقعات بزيادة أسعار السيارات 20% لهذه الأسباب

https://www.albawabhnews.com/4434082

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