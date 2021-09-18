العرابي يبحث تدشين ملتقى "سفراء مصر يجتمعون من أجل الشباب"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:25 م

أصدرت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب بيانًا، اليوم السبت، عن نتائج اجتماع السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق أحد أهم الداعمين لها مع محمود حجاج المدير التنفيذي ومؤسس المبادرة.

وناقش السفير محمد العرابي أجندة المبادرة خلال المرحلة القادمة، مشيدا بالأفكار المطروحة والفعاليات والملفات الجديدة والأنشطة خاصة أنها تدعم القوى الناعمة والفنون وثقافة السلام العالمي.

وأكد السفير محمد العرابي، اهتمامه البالغ بملتقي سفراء مصر يجتمعون من أجل الشباب، مشيرا إلى أنه حدث جديد من نوعه أن يلتقي السفراء والشباب على مائدة حوار واحدة وذلك لتعزيز مشاركة شباب كلية الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وتنمية قدراتهم، وتوفير منصة مستقلة للحوار بين الدبلوماسيين والشباب، وتبادل الخبرات فى مختلف القضايا، وكيفية التعامل فى المواقف المختلفة، وأن يكون الشباب شريك في بناء الاستقرار، فضلًا عن التعرف على كيفية حل النزاعات المختلفة وصناعة السلام المحلى والدولي، وذلك في خطوة غير مسبوقة بأن يجلس الدبلوماسيين والشباب على مائدة حوار واحدة.

وقال محمود حجاج، مؤسس المبادرة، إن وجود السفير محمد العرابي معنا إضافة كبيرة للشباب ونجاح تشهده المبادرة بدعمه لها ولمشاريعها القادمة.

من جانبها قالت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين المستشار الإعلامي للمبادرة إن جهود المبادرة وتوسعاتها تأتى فى إطار الجهود المستمرة للشباب والعمل المستمر فى كل المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والرياضية.