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الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

برباعية.. سموحة يفوز على الرجاء في ثاني تجاربه الودية

سموحة يفوز على الرجاء
سموحة يفوز على الرجاء في ثاني تجاربه الودية
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة علي نظيره فريق الرجاء برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب النادى الرئيسي في إطار استعدادات الموج الأزرق لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات بطولة كأس مصر لكرة القدم.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد أحرزه اللاعب عمرو ميرا وفي شوط المباراة الثاني عزز محمد نادى تقدم الموج الأزرق بالهدف الثاني  .

وعاد سموحة لمواصلة تفوقه بالهدف الثالث عن طريق اطهر الطاهر قبل أن يختتم محمد نادى مهاجم الفريق رباعية سموحة

حرص أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة علي إشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين بمن فيهم الصفقات الجديدة لرفع معدلات الانسجام والتجانس بين جميع عناصر الفريق.

وشهدت المباراة حضور المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة الدكتور عمر الغنيمى والمهندس إيمان جابر أعضاء مجلس الإدارة.

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