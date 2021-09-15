رضا الفداوي مديرًا فنيا للمصري بالسلوم

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:19 م

أعلن نادي المصري بالسلوم عن تشكيل الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني .

و يتضمن الجهاز الفني كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام ووحيد صادق مدرب وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.

ويعيش المصري بالسلوم حالة جيدة بعد منح ألو إيجيبت حقوق رعاية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ووضع الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .

ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .