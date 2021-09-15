السبت.. انطلاق فعاليات المنتدى العربي لصحة المرأة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:51 م

تحتضن القاهرة يومى السبت والأحد المقبلين ، فعاليات المنتدى العربي لصحة المرأة الذى تعقده الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بحضور كلًا من وزيرة التضامن الاجتماعى د. نيفين قباج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى د. هالة السعيد، و د. أحمد مرسي المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية، و د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقال رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، الدكتور محمد العزب: إن المنتدى ينعقد تحت شعار "المرأة والسرطان .. من الوقاية إلى التعافي"، ويهدف إلى إلقاء الضوء على السرطانات التي تهدد صحة المرأة وخاصة سرطان الثدي والجهاز التناسلي مثل سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم، وكذلك رفع مستوى الوعي الصحى لدى المرأة العربية لتجنب الإصابة بأمراض السرطان الأكثر انتشارا بين المرأة، وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر.

وأضاف أن المنتدى، يتضمن 5 محاور، تتمثل فى مناقشة سرطان الثدى وسرطان عنق الرحم وسرطان المبيض، وجراحة التجميل والتجميل الأنثوى، ودور المؤسسات الدولية ومنظمات العمل العربي المشترك فى دعم صحة المرأة، ومناقشة دور المؤسسات الطبية والقطاع الخاص فى دعم صحة المرأة، مشيرا إلى أن المنتدى يتيح لذوي الهمم من الصم والبكم الحضور والتفاعل مع جلسات المنتدى من خلال توفير ترجمة لهم، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بدعم ذوى الهمم.

ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى عدد من الجهات والمنظمات الرسمية، وكبار الأطباء والفنانين والشخصيات العامة، منهم الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بقصر العيني ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور عبد الرحمن القاري أستاذ أمراض النساء والتوليد بالمملكة العربية السعودية، والفنانة داليا البحيرى، والدكتورة رانيا علوانى المدير التنفيذي للجمعية، والدكتور رأفت يوسف أستاذ علم الإدارة بالأكاديمية البحرية.