ads
الأربعاء 15 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيراً جديداً.. ويؤكد تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم الأربعاء،  أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيراً جديداً ايذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وقد تمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكداً  الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة".
 

الدبلوماسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية