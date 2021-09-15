السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيراً جديداً.. ويؤكد تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:13 م

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيراً جديداً ايذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وقد تمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة".

