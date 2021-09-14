بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وبايرين ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:50 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة برشلونة وبايرين ميونخ في دوري أبطال أوروبا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانب برشلونة وبايرن ميونيخ بنفيكا ودينامو كييف.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ ويسعى البارسا للثأر من الفريق البافاري بعد هزيمة مذلة بنتيجة ٨ أهداف مقابل هدفين.

ويعتمد فريق بايرن ميونخ الألماني على كتيبة نجومه بقيادة ليفاندوفيسكي لتكرار الفوز على برشلونة في مباراة اليوم بينما يسعى كومان المدير الفني الهولندي لبرشلونة للثأر في غياب الأسطورة ليونيل ميسي الذي إنتقل لباريس سان جرمان.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا