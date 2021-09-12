ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو بخماسية في ليلة تألق بنزيما وكامافينجا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:15 م

اكتسح فريق ريال مدريد ضيفه سيلتا فيجو بخماسية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما ثلاثية أهداف "هاتريك" في الدقائق 24 و46 و88 من ضربة جزاء وفينسيوس جونيور في الدقيقة 55 والوافد الجديد إدواردو كامافينجا في الدقيقة 72 بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني للمرة الأولى بعد الانضمام للفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأحرز ثنائية سيلتا فيجو ساني مينا وفرانكو سيرفي في الدقيقتين 4 و31.

بهذه النتيجة تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف.