الخشت: زيادة الحد الاقصي لأعضاء التدريس عند بلوغ سن المعاش إلى 150 الف جنيه

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:05 ص

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف 1200 جنيه مكافأة للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد لما يقدموه من جهود كبيرة في استعدادات الجامعة لانتظام العام الجامعي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطعيم كافة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الخشت، إن الجامعة اتخذت عددا من الإجراءات التأمينية والمميزات للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة سواء خلال فترة العمل وحتي البلوغ للمعاش، مشيرا إلي أن الجمعية العمومية غير العادية لصندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة قررت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلي 150 الف جنيه بدلا من 120 الف. بالإضافة إلي زياد الحد الأدنى في حالات الوفاة إلي 55 ألف جنيه بدلا من 50 الف. وزيادة الاساسي من ١/ ٧/ ٢٠١٢ إلى ١/ ٧/ ٢٠١٤، وزيادة عدد الشهور من ١٧٥ الى ١٩٠ شهرا.

وأضاف الخشت، أن من المزايا التأمينية أيضا أنه في حال انتهت خدمة العضو دون المعاش أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم يلتزم الصندوق برد إجمالي اشتراكاته المدفوعة، ويجوز للعضو طلب الاستمرار في عضويته بشرط سداد كافة الاشتراكات المحددة بانتظام وعلي أساس أجر الاشتراك متدرجا، مشيرا إلي أن جامعة القاهرة لا تعمل فقط علي تحسين أحوال المنتسبين إليها خلال فترة عملهم بالجامعة، وإنما بما يضمن لهم حياة كريمة بعد بلوغ سن التقاعد هم وأسرهم.

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة لا تدخر جهدا في دعم من يقدمون خبراتهم وجهدهم للارتقاء بها في كافة المجالات، حيث دعمت الجامعة صندوق الرعاية الطبية بأكثر من 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية بالإضافة إلى تقديم دعم مالي دوري للصندوق لمواجهة ارتفاع تكلفة الخدمات العلاجية وأسعار الأدوية، مع زيادة المميزات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأصحاب المعاشات بالجامعة، وذلك فيما يتعلق بالرعاية الطبية والعلاج بمستشفيات الجامعة.

وشدد الخشت، علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التوجيه ببناء الإنسان وتحسين أحوالهم المعيشية وحياتهم، ومن هذا المنطلق تحرص إدارة الجامعة علي توفير كافة الإمكانيات لتنفيذ هذه الرؤية، مشيرا إلي أن الجامعة تضم نحو 35 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتسعي لتهيئة الأجواء الإيجابية التي تساعدهم علي العمل والانجاز كلا في مجال عمله.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إدارة الجامعة تراعي أيضا تقديم كافة سبل الدعم لطلاب الجامعة غير القادرين، حيث وضعت الجامعة خطة تشمل التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

رئيس جامعة القاهرة