الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول "تقديم الدعم "

أثناء ورشة تقديم
أثناء ورشة تقديم الدعم للقومي للمرأة
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 ينظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "تقديم الدعم من خلال الخط المختصر بمكتب شكاوى المرأة" وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي ، وتستهدف العاملين بمكتب الشكاوى وذلك على مدار ٤ ايام .

 وخلال اليوم الأول استعرض هانى إلياس المستشار فى مجال إدارة الأعمال مفهوم و أهداف خدمة العملاء وأهميتها لأى منظمة ، ومهارات تلقى الشكاوى عبر الهاتف باحترافية ، وسبل التعامل مع الأنماط المختلفة من العملاء ، وكيفية تلبية إحتياجات الشاكيات .

 وأكدت فرح شاش الأخصائية النفسية على أهمية الخط الساخن والتى تستخدم بشكل أساسى كوسيلة لتقديم الدعم بصورة اكثر فعاليه و نشاطاً بما فى ذلك خدمات الاستماع والاستشارة وإدارة الحالة والاحالة ،وعرضت أمثلة مختلفة لخدمات الدعم عن بعد للناجيات من العنف .

 وقد حظى النقاش فى اليوم الأول بتفاعل كبير من جانب العاملين بمكتب الشكاوى ، حيث عرضوا تجاربهم والتحديات التى تواجههم .

المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة تقديم الدعم هيئة الأمم المتحدة , البوابة نيوز