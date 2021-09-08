القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول "تقديم الدعم "

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:45 ص

ينظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "تقديم الدعم من خلال الخط المختصر بمكتب شكاوى المرأة" وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي ، وتستهدف العاملين بمكتب الشكاوى وذلك على مدار ٤ ايام .

وخلال اليوم الأول استعرض هانى إلياس المستشار فى مجال إدارة الأعمال مفهوم و أهداف خدمة العملاء وأهميتها لأى منظمة ، ومهارات تلقى الشكاوى عبر الهاتف باحترافية ، وسبل التعامل مع الأنماط المختلفة من العملاء ، وكيفية تلبية إحتياجات الشاكيات .

وأكدت فرح شاش الأخصائية النفسية على أهمية الخط الساخن والتى تستخدم بشكل أساسى كوسيلة لتقديم الدعم بصورة اكثر فعاليه و نشاطاً بما فى ذلك خدمات الاستماع والاستشارة وإدارة الحالة والاحالة ،وعرضت أمثلة مختلفة لخدمات الدعم عن بعد للناجيات من العنف .

وقد حظى النقاش فى اليوم الأول بتفاعل كبير من جانب العاملين بمكتب الشكاوى ، حيث عرضوا تجاربهم والتحديات التى تواجههم .