القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يشهد تدشين منتدى "Africa Health ExCon"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:29 ص

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، احتفالية تدشين منتدى Africa Health ExCon، والتى أقيمت بقصر القبة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية .

وقد بدأت الاحتفالية بكلمة ترحيب من اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة تلاها عرض فيلم وثائقى عن مستقبل الصحة فى قارة أفريقيا ثم عرض تقديمي عن اهداف المنتدى قدمه الدكتور عمر عبدالعزيز مدير المكتب الفنى للهيئة، ثم كلمة من الدكتور أحمد اوما ممثل هيئة الدواء الإفريقية، ثم كلمة للدكتورة أميرة الفضيل ممثل لجنة الصحة الإفريقية، ثم كلمة للدكتورة نعيمة الجزير ممثل منظمة الصحة العالمية ثم كلمة للدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية، واختتمت بكلمة من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان .

وأوضح عبدالخالق ان الاحتفالية جاءت كباكورة انشطة تدشين منتدى Africa Health ExCon الذى سوف تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية ايام ٥-٧ يونيو ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن المنتدى يدور حول تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل القارة السمراء لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال تصنيع وتجارة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية والتكنولوجيا الطبية من خلال تطبيق استراتيجيات توطين التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العلمية المتوافرة فى أبناء القارة من علمائها، وكذلك الاستفادة من موارد القارة السمراء الطبيعية التى تمثل المواد الخام التى تستخدم فى هذة الصناعات الحيوية .

حضرالمنتدى لفيف من الوزراء، و السفراء الدول الإفريقية، و رؤساء الجامعات، وممثلى شركات التصنيع الدوائى والتكنولوجيا الطبية