مساعد وزير التموين يتفقد المركز التجاري ببورسعيد

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:10 م

تفقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة ومجموعة من المطورين اليوم، مجموعة من أنشطة التجارة الداخلية بالمحافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

حيث تفقد إدارة وتشغيل المركز التجاري بوسط مدينة بورسعيد، حيث يقع المركز على مساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع ويصلح كأنشطة تجارية متنوعة في مجال تجارة المواد الغذائية والمنسوجات فضلاً إلى الأجهزة الإلكترونية ويوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وباستثمارات قد تصل إلى 100 مليون جنيه .

وبحث عشماوي مع محافظ بورسعيد ، دراسة إنشاء مناطق لوجستية تجارية ذات أنشطة متنوعة على أرض محافظة بورسعيد، مؤكدا أن المحافظة من المحافظات الواعد والجاذبة للاستثمار لما لها من مقومات نسبية خاصة فيما يتعلق بمنظومة التجارة ،مضيفا حرص وزير التموين الدكتور علي المصيلحي على التعاون مع المحافظة في التوسع في المشروعات التي تخدم أبناء المحافظة سواء كانت مشروعات تجارية ولوجستية إدارية وتنموية .



كما بحث "عشماوى "مع اللواء الغضبان ، الاستعدادات لانعقاد منتدى اقتصادي لشرق بورسعيد حيث ينطلق المنتدى اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى ولمدة يومين ويهدف المنتدى الى التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية اللوجستية والتنموية والصناعية وبحضور الوزراء والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب ومجموعة من كبار المطورين ورجال الأعمال ، كما سيلقى المنتدى الضوء على أبرز الأنشطة والمشروعات التى تحتاجها المحافظة عامة وشرق بورسعيد خاصةً، بما يعود بالنفع على أبنائها فى المجالات المختلفة ضمن تطوير وتنمية منظومة قطاع التجارة فى مصر .



هذا وقد ناقش "عشماوي " مع محافظ الإقليم فكرة إنشاء منطقة تنموية على مساحة 25 فدانا تصلح لإقامة مساحات تخزينية لوجستية تجارية وادارية لتوطين العديد من الأنشطة التجارية المختلفة لكافة أنواع السلع الغذائية منها وغير الغذائية ،حيث تقع المنطقة اللوجستية /التجارية على محور 30 يونيو بالمحافظة، ومن المقرر أن تبلغ الاستثمارات لهذه المنطقة ما يقرب الـ3 مليارات جنيه وتوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .