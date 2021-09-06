طاقم تحكيم تونسي يدير السوبر الأفريقي لليد بين الزمالك والأهلي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:33 م

أسند إلى الثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان تحكيم مباراة السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة القادم فى السابعة مساءً على صالة حسن مصطفى.

وأكد إيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد، أن الاتحاد المصري باعتباره منظم المباراة يسعى لخروجها بالشكل الذي يليق باسم كرة اليد المصرية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين كافة الجهات لإنجاح هذا الحدث المهم الذي يتابعه العديد من عشاق كرة اليد على مستوى القارة الإفريقية والوطن العربي.

وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلي على صالة حسن مصطفى، من الساعة الخامسة حتى السادسة من مساء الخميس المقبل، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع من مساء نفس اليوم. وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فرد لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.