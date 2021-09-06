حركة تغيرات محدودة بقيادات المحليات في الإسماعيلية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:10 م

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والاسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا.

شملت الحركة تعيين كلا من محمد أنيس عبد الحميد سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، هشام على الطويل سكرتير مساعد محافظة الاسماعيلية، هشام رفعت محمد رئيس مركز ومدينة فايد.

وأوضح " شعراوي " أن الحركة تضمنت تعيين محمد أنيس عبدالحميد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد إلي سكرتير عام محافظة الإسماعيلية ، وتصعيد سيد محمود عبدالله من سكرتير عام مساعد الوادي الجديد إلي وظيفة سكرتير عام الوادي الجديد ، وتعيين هشام علي الطويل سكرتير عام مساعد جنوب سيناء إلي سكرتير عام مساعد الإسماعيلية ، كما تضمن القرار الوزاري أيضاً تصعيد أحمد محمد الاسكندراني رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية إلي سكرتير عام مساعد جنوب سيناء .

وأضاف شعراوي أن الحركة تضمنت أيضاً نقل كل من خيري أحمد مرسي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا الي رئاسة حي الشرابية بالقاهرة ووليد السيد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلي رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط ، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلي رئيس مدينة مسير بكفر الشيخ ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء الي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط وخالد فوزي فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا الي رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية و محمد جمال المجير رئيس حي طرة بالقاهرة الي رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلي رئيس حي المعصرة بالقاهرة و هاني محمد رضا بدوي رئيس حي الشرابية بالقاهرة الي رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء وهشام رفعت محمد رئيس حي شرق شبرا الخيمة الي رئيس مركز ومدينة فايد بالاسماعيلية.

كما تضمن القرار الوزارى نقل ٣ من رؤساء المدن والمراكز بأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ إلى عمل إداري بدواوين عموم محافظات سوهاج و الاسكندرية و الجيزة لتدني مستوى الأداء.