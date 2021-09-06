صوت الناس.. "هناء": أحتاج للدواء ودخل شهري

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:27 ص

وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من هناء عيد، تقول فيها: أنا سيدة مسنة، وليس لى أحد، وزوجى مريض لا يستطيع الحركة، ويحتاج إلى علاج شهرى، وأعيش على صدقات من حولى، ولا أستطيع الحركة، وقد حاولت العمل دون جدوى، بسبب سنى الكبيرة، وكل ما أريده دخلا يسترنى، أنا وزوجى، من طلب الحاجة ومد اليد.

للتواصل: ٠١٢٨١٤٦٤٤١٨