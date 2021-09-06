الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. "هناء": أحتاج للدواء ودخل شهري

صوت الناس
صوت الناس
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وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من هناء عيد، تقول فيها: أنا سيدة مسنة، وليس لى أحد، وزوجى مريض لا يستطيع الحركة، ويحتاج إلى علاج شهرى، وأعيش على صدقات من حولى، ولا أستطيع الحركة، وقد حاولت العمل دون جدوى، بسبب سنى الكبيرة، وكل ما أريده دخلا يسترنى، أنا وزوجى، من طلب الحاجة ومد اليد.
للتواصل: ٠١٢٨١٤٦٤٤١٨

دخل شهرى سيدة مسنة صوت الناس

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