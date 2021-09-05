محافظ الشرقية يختبر المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:43 م

التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، بالمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم، والبالغ عددهم 28 متقدم، وذلك لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظيفة والنهوض بالمنظومة التعليمية في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمد عبد الله الفقي وكيل كلية التربية بجامعة الزقازيق ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة وعبد العزيز مرشد رئيس مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم ومحسن لطفي نقيب المعلمين.

أوضح المحافظ، أن معايير الإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها والتعرف على مدي إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء وكذلك عرض المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وتسعى جاهدة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات القائمين والمشرفين على العملية التعليمية واختيار أفضل العناصر الإدارية بمختلف المواقع التعليمية لإدارة منظومة التعليم بالشكل الأمثل والذي يضمن انتظام سير العمل وتقديم أجيال قادرة على المساهمة في بناء تنمية المجتمع.