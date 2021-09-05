نقابة العاملين بجامعة سوهاج تطرح عدة مقترحات لتحسين مستوى الجهاز الإداري

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:37 ص

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي بالجامعة،بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد نصر رئيس مجلس إدارة النقابة ومدير عام إدارة الموارد البشرية،وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تسعى دائما لتلبية احتياجات جميع منسوبيها، وخاصة أعضاء الهيكل الإداري لكونهم جزءلا يتجزأ من العملية التعليمية، لذا وجب على الجامعة البحث والنظر فى مطالبهم واحتياجاتهم، من أجل تهيئة الأجواء الملائمة للعمل بشكل يساهم فى النهوض والتقدم أكاديمياً وإدارياً ومالياً، والمضي بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية، مشيراً إلى أنه تم مناقشة عدد منمطالب أعضاء النقابة والموافقة عليها أهمها تكثيف الدورات التدريبية للعاملين فى كافة النواحي الإدارية، القانونية واللغات، أيضاً تفعيلا لجمعية الفئوية والتي كانت تخدم قطاع عريض من العاملين بالجامعة ببيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وأضاف محمد نصر، أنه تمت الموافقة على إعادة النظر فى منظومة المكافآت بحيث تشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري، مع ربط ما يتم صرفه بمستوى أداء كل فرد، إلى جانب النظر فى أفراد الجهاز الإداري الحاصلين على درجات علمية، لإعادة توزيعهم على الإدارات المناسبة لتخصصاتهم، كما أثمر الاجتماع عن إعادة إحياء بعض الأنشطة الاجتماعية، مثل تكريم أبناء العاملين المتفوقين بالشهادات الدراسية المختلفة، وحفظة القرآن منهم، النظر فى أسعار الإقامة بإستراحة الجامعة بالقاهرة لأفراد الجهاز الإداري، وأخيراً النظر فى أسعار المعروضات الغذائية لمنفذ البيع التابع لكلية الزراعة.