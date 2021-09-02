الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

الثلاثاء القادم.. المركز العربي للبحوث و"البوابة نيوز" ينظمان ندوة "أفغانستان إلي أين؟"

البوابة نيوز
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ينظم "البوابة نيوز"، والمركز العربي للبحوث والدراسات، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، الثلاثاء القادم  في الثالثة  والنصف عصرا ، بقاعة الشهداء بمقر المؤسسة، ندوة تحت عنوان" أفغانستان إلى أين؟".

تفتح الندوة داليا عبدالرحيم علي، رئيس التحرير التنفيذي لـ"البواية نيوز"، ويشارك فيها الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وحسام الحداد وعلي رجب الباحثان بالمركز.

 تتناول الندوة عددا من المحاور منها، كيف ولماذا سيطرت طالبان على أفغانستان؟، وطالبان والقوي الدولية والإقليمية (الولايات المتحدة – أوروبا – إيران – تركيا – باكستان – الصين – قطر)، وإمارة طالبان وجماعات الإرهاب ( القاعدة – داعش – الإخوان المسلمون).

 

عبدالرحيم علي الكاتب الصحفي عبدالرحيم أفغانستان الى أين المركز العربي للبحوث والدراسات الدكتور طارق فهمي طالبان