الثلاثاء القادم.. المركز العربي للبحوث و"البوابة نيوز" ينظمان ندوة "أفغانستان إلي أين؟"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:55 م

ينظم "البوابة نيوز"، والمركز العربي للبحوث والدراسات، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، الثلاثاء القادم في الثالثة والنصف عصرا ، بقاعة الشهداء بمقر المؤسسة، ندوة تحت عنوان" أفغانستان إلى أين؟".

تفتح الندوة داليا عبدالرحيم علي، رئيس التحرير التنفيذي لـ"البواية نيوز"، ويشارك فيها الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وحسام الحداد وعلي رجب الباحثان بالمركز.

تتناول الندوة عددا من المحاور منها، كيف ولماذا سيطرت طالبان على أفغانستان؟، وطالبان والقوي الدولية والإقليمية (الولايات المتحدة – أوروبا – إيران – تركيا – باكستان – الصين – قطر)، وإمارة طالبان وجماعات الإرهاب ( القاعدة – داعش – الإخوان المسلمون).